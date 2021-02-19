Названы лучшие вакансии февраля в Челнах с зарплатой до 250 тысяч рублей

Портал по поиску работы Superjob составил топ наиболее привлекательных предложений работодателей в россйских городах, в том числе в Набережных Челнах.



Самые высокие зарплаты предлагают на руководящих должностях. Так, руководителю филиала предлагают зарплату в 250 тысяч рублей, а руководителю отдела разработки «1С» — от 120 000 рублей. Начальнику отдела кадров предлагают платить от 85 тысяч рублей.

Немного меньше в автограде зарплата у разработчика iOS — 70 тысяч рублей. Директор магазина в Челнах может получать от 65 тысяч рублей.

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Ранее эксперты называли самые высокооплачиваемые вакансии за февраль в Казани. Больше всего в татарстанской столице ценят программистов: программисту 1С готовы платить от 110 тыс. рублей, а PHP-программисту («Битрикс») — 100—120 тыс. рублей.

От 100 тыс. рублей готовы платить программисту в Иннополисе.

«Реальное время» сообщало, что, по предварительным данным, реальные зарплаты россиян в прошлом году выросли на 2,5% в годовом выражении. За декабрь прошлого года рост реальных зарплат жителей России составил 4,6%. При этом по сравнению с ноябрем в последнем месяце 2020 года она увеличилась на 39,5%.

Маргарита Головатенко