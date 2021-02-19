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Слуцкий, «Рубин» и ALGA выдвинуты на премию Sport Business Awards

12:16, 19.02.2021
Слуцкий, «Рубин» и ALGA выдвинуты на премию Sport Business Awards
Фото: vk.com/fcrk

Организаторы спортивной премии Sport Business Awards обнародовали список из 113 претендентов на награду. Всего оргкомитетом представлено 24 номинации.

Среди номинантов оказались несколько представителей из Татарстана.

В номинацию «Блогер года» включен главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который ведет Youtube-канал «Слуга футбола», где он рассказывает о деталях строительства стадиона в Волгограде. Тренер казанцев поспорит с блогами «Сычев подкаст и Денис Казанский», «КраСава», «Поз и Кос», а также блогером Вадимом Бабешкиным.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» номинирован сразу на две награды. В номинации «Креатив года» казанцы со своим новогодним клипом поспорят с регби-клубом ЦСКА, букмекером BetBoom и московскими «Спартаком» и «Локомотивом». В компании с «красно-белыми» «Рубин» оказался и в споре за лучшие соцсети вместе с телеканалом «Матч ТВ», «Гонкой чемпионов» и Ассоциацией студенческого баскетбола.

В номинациях «Стадион года» и «Производитель года» включены казанская «Ак Барс Арена» и татарстанский производитель одежды ALGA.

Хоккеисты Эмиль Гарипов, Альберт Яруллин и Владимир Ткачев. Фото: vk.com/hcakbars

Всего на участие в Sport Business Awards было поданы свыше 450 заявок.

Победители премии будут определены голосованием жюри, куда вошли около 100 спортивных деятелей. Голосование началось 18 февраля и продлится шесть дней. Главный приз Sport Business Awards — Золотой глобус авторской работы.

Напомним, ранее в «Реальном времени» выходил материал по наиболее известным бизнес-кейсам татарстанских спортсменов.

СпортОбщество
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