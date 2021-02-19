Слуцкий, «Рубин» и ALGA выдвинуты на премию Sport Business Awards

Организаторы спортивной премии Sport Business Awards обнародовали список из 113 претендентов на награду. Всего оргкомитетом представлено 24 номинации.

Среди номинантов оказались несколько представителей из Татарстана.

В номинацию «Блогер года» включен главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который ведет Youtube-канал «Слуга футбола», где он рассказывает о деталях строительства стадиона в Волгограде. Тренер казанцев поспорит с блогами «Сычев подкаст и Денис Казанский», «КраСава», «Поз и Кос», а также блогером Вадимом Бабешкиным.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» номинирован сразу на две награды. В номинации «Креатив года» казанцы со своим новогодним клипом поспорят с регби-клубом ЦСКА, букмекером BetBoom и московскими «Спартаком» и «Локомотивом». В компании с «красно-белыми» «Рубин» оказался и в споре за лучшие соцсети вместе с телеканалом «Матч ТВ», «Гонкой чемпионов» и Ассоциацией студенческого баскетбола.

В номинациях «Стадион года» и «Производитель года» включены казанская «Ак Барс Арена» и татарстанский производитель одежды ALGA.

Хоккеисты Эмиль Гарипов, Альберт Яруллин и Владимир Ткачев. Фото: vk.com/hcakbars

Всего на участие в Sport Business Awards было поданы свыше 450 заявок.



Победители премии будут определены голосованием жюри, куда вошли около 100 спортивных деятелей. Голосование началось 18 февраля и продлится шесть дней. Главный приз Sport Business Awards — Золотой глобус авторской работы.

Напомним, ранее в «Реальном времени» выходил материал по наиболее известным бизнес-кейсам татарстанских спортсменов.