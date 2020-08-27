Минниханов на встрече с Хабировым: Татарстан и Башкирия имеют потенциал для развития выгодного сотрудничества

В ходе встречи с главой Башкирии Радием Хабировым президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республики имеют богатейший потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Наши народы объединяют общая история, культура, национальные традиции, религия, близость языков и схожесть экономических интересов», — поблагодарил Минниханов Хабирова за внимание к вопросам развития сотрудничества между братскими республиками по всем направлениям.

Президент Татарстана выразил благодарность за внимание к культурным и духовным запросам татар, проживающих на территории Башкирии, добавив, что в республике также созданы все необходимые условия для башкир. По его мнению, необходимо обратить внимание на расширение взаимодействия в сфере высоких технологий, научно-технического сотрудничества и образования.

«Сегодня Татарстан — один из самых динамично развивающихся регионов нашей страны. Мы на вас равняемся, учимся у вас, находимся в постоянном контакте», — отметил в свою очередь Хабиров.

Напомним, что сегодня главы Татарстана и Башкирии открыли памятник народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму и посетили набережную озера Кабан.