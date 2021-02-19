В Казани в пятницу пройдут два рейда ГИБДД

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 19 февраля, в Казани пройдут два рейда ГИБДД. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Днем с 14.30 до 17.00 пройдет рейд с целью предупреждения нарушений в области пассажирских перевозок, осуществляемых общественным транспортом. Под пристальным вниманием окажутся водители автобусов и такси. У них будут проверять документы, а также исправность транспорта.

«Водители легкового такси, которые стремятся быстро выполнить заказ и зачастую игнорируют требования правил дорожного движения, становятся участниками дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими», — отметили в ГИБДД.

Фото: Максим Платонов

С 19 часов 19 февраля до 4 часов 20 февраля пройдет рейд, направленный на выявление пьяных водителей. Нетрезвому водителю за управление автомобилем грозит 30 тысяч рублей штрафа с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, ГИБДД Казани 29 января также проводила рейд по проверке автобусов. По итогам проверки сотрудники службы составили на водителей общественного транспорта 11 административных материалов.