«Краснодар» проиграл дома загребскому «Динамо» в матче Лиги Европы

«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

Два своих гола гости забили после ошибок голкипера российской команды Евгения Городова. Вначале вратарь промахнулся мимо мяча при подаче с углового, а третий мяч пропустил в ближний угол ворот.

В составе «Краснодара» голами отметились шведы Маркус Берг и Виктор Классон. Причем в обоих случаях российская команда сравнивала счет. Решающим в итоге стал гол Ияйи Атьемвена, забитый на 75-й минуте встречи.

Ответный матч пройдет в Загребе 28 февраля.

Напомним, накануне казанский «Рубин» обыграл волгоградский «Ротор» (3:0) в контрольном матче на сборе в Турции.

«Краснодар» (Россия) — «Динамо Загреб» (Хорватия) — 2:3 (1:1)

Голы:

0:1 — 15 Петкович, 1:1 — 28 Берг, 1:2 — 54 Петкович, 2:2 — 69 Классон, 2:3 — 75 Атьемвен.