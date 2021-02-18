Прокуратура потребовала обеспечить учащихся 11 нижнекамских школ лыжами

В 11 школах Нижнекамского района Татарстана прокуратура выявила нехватку лыж для занятий учащихся. Проверку ведомство провело на оснований жалоб, размещенных в соцсетях.

«Указанные недостатки препятствуют реализации права обучающихся на образование, а также освоению ими образовательной программы в рамках предмета «Физическая культура», и приводит к уменьшению количества несовершеннолетних, вовлеченных в занятия физической культурой», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководителям образовательных учреждений, где выявили недостаточное количество лыж, прокуратура внесла представления с требованием устранения нарушения. Виновных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности.

В декабре прокуратура Тукаевского района РТ установила, что в Князевской СОШ с 2018 года закрыт на ремонт малый спортивный зал, где проходят занятия физкультурой у начальных классов. Работы по благоустройству зала не проводятся из-за отсутствия финансирования.

Татьяна Демина