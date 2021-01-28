Россияне рассказали, сколько они потратили на путешествия в 2020 году

Россияне рассказали, сколько они потратили на путешествия в 2020 году. Исследование провел сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Большинство респондентов ответили, что потратили от 30 тыс. до 40 тыс. рублей на человека. От 20 тыс. до 30 тыс. рублей смогли позволить 16,8% опрошенных. 16,3% опрошенных смогли отдохнуть меньше чем за 20 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

За отпуск внутри страны 11,2% заплатили от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. От 50 до 60 тыс. рублей на одного человека стоил 15,2% респондентов. Еще 6,3% ответили, что потратили от 60 тыс. до 70 тыс. рублей и от 70 тыс. до 80 тыс.

Всего 1,8% смогли себе позволить отпуск стоимостью от 80 тыс. до 90 тыс. рублей. Но 8,8% путешественников потратили больше 90 тыс. рублей на человека, передает RT.

Ранее экономист рассказал о самых лучших месяцах для отпусков.

Ольга Плешкова