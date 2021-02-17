В Зеленодольске прокуратура подала в суд на управляющую компанию за рухнувший на авто снег

В Зеленодольском районе прокуратура потребовала наказать директора управляющей компании за не убранный с крыши многоквартирного дома снег, который упал на автомобиль местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

25 января на улице Санаторной в поселке Октябрьском Зеленодольского района с крыши многоквартирного дома на припаркованный возле дома автомобиль КИА QUORIS упал снег. Во время падения снега владельца иномарки рядом не было, однако он порезался в процессе очистки снега в салоне автомобиля.

В надзорном ведомстве считают, что к происшествию привело ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома: по закону УК обязаны удалять наледь и сосульки, очищать крышу, чтобы не допустить накопления снега слоем более 30 см в мороз, а при оттепелях — меньшей толщины.

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении директора ООО «УК «Октябрьский» дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Постановление направлено в мировой суд по Зеленодольскому судебному району для рассмотрения по существу. Также материалы направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки произошедшего.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Ранее в Авиастроительном районе Казани крыши двух домов очистили от снега по требованию прокуратуры.

Ольга Плешкова