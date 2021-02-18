В Татарстане на реализацию проектов создания комфортной городской среды потратят 490 млн рублей

Татарстан потратит 490 млн рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях республики. Средства выделят из федерального гранта, заказчиком выступает ГИСУ РТ. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.



Напомним, победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год стали восемь инициатив из Татарстана. Так, Бугульме выделят грант на благоустройство прилегающей к центральному водоему территории по улице Мусы Джалиля, в Буинске средства направят на обустройство городской центральной площади, в Азнакаеве на эти средства обустроят набережную реки Черной, в Нурлате обустроят парк «Кондурча», в Мамадыше создадут набережную Вятки.

Из исторических поселений гранты получат Тетюши, Менделеевск и Мензелинск. В Тетюшах обустроят улицу Троицкую и гору Вшиха, в Менделеевске — Ушковские острова, в Мензелинске — парк Ленина.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях прошел в 2018 году. Его цель — поддержка проектов по созданию городских пространств для развития индустрии услуг, повышения качества жизни и привлечения в город туристов.

Маргарита Головатенко