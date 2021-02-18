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В Елабужском районе РТ планируют разработать проект микрорайона «Тойма»

03:29, 18.02.2021
В Елабужском районе РТ планируют разработать проект микрорайона «Тойма»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Елабужского района Татарстана планируют разработать проект создания микрорайона «Тойма». В нем предусмотрят развитую сеть дорог и все необходимые для комфортной жизни коммуникации.

В 2020 году в Елабужском районе ввели в эксплуатацию 63,7 тысяч кв. метров жилья и провели капитальный ремонт 18 многоквартирных домов. В текущем году капремонт запланирован в 25 многоквартирных домах.

По республиканской программе «Наш двор» в прошлом году в Елабужском районе благоустроили 34 объекта. В 2021 году по ней планируется отремонтировать 31 придомовую территорию, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Фото: городелабуга.рф

Отметим, в текущем году в Елабужском районе Татарстана планируется заасфальтировать и отремонтировать 45 тысяч кв. метров дорог и тротуаров.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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