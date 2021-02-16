Минниханов заявил, что у тех, кто вакцинировался от COVID-19, нет отклонений в здоровье

Президент Татарстана Рустам Минниханов заверил, что у тех, кто получил вакцину от коронавируса, нет проблем со здоровьем. Об этом он сказал на городском совете Набережных Челнов.

«Я могу официально заверить, что и в экспериментах каких-либо отклонений и проблем у тех, кто вакцинировался — таких случаев в работе здравоохранения пока мы не видим», — сказал Минниханов.

Напомним, что массовая вакцинация в Татарстане проходит с 13-го января. Сейчас провакцинировано более 43,6 тысячи человек, пункты вакцинации работают в выходные и в торговом центре «Мега». Даты окончания прививочной кампании в ТЦ нет — пункт вакцинации будет работать до тех пор, пока востребован.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ); портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; единый номер 122; при обращении в МФЦ; при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова