В Госдуме одобрили законопроект, запрещающий публиковать изображения нацистов

В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий публиковать на территории России изображения нацистов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект предусматривает введение запрета на публичную демонстрацию изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, говорится на сайте Думы.

Фото: duma.gov.ru

Исключением станут случаи, когда изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма. Также возможна публикация, если в ней не будет признаков пропаганды или оправдания нацизма.

В пояснительной записке к документу сообщается, что в России участились резонансные случаи публичного демонстрирования нацистов, а в магазинах продают сувенирную продукцию с фотографиями преступников времен Великой Отечественной войны. Такие товары изготавливаются на заказ.



Ранее сообщалось, что в России с 2008 года отмечен серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.

Ольга Плешкова