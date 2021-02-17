Глава Совфеда отрицает, что ее пенсия составляет 450 тыс. рублей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла слухи о размере своей пенсии почти в полмиллиона рублей.

«Я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда (цитата по ТАСС).

Она призвала подумать, «каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы».

В 2019 году, согласно декларации, Матвиенко заработала 16,7 млн рублей. В ее собственности находятся земельный участок, дача, квартира, хозяйственный блок и машино-место.