«Там не просят от государства, а требуют». Слуцкий о жизни россиян и европейцев

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о различиях жизни в России и Европе. Он привел несколько жизненных ситуаций в Нидерландах, где тренировал местный клуб «Витесс».

— Основное отличие для меня в том, что любое общение с голландцем превращается в мини-диалог. Ты не можешь просто сказать «здрасьте» и пойти дальше. Это вот первая такая самая большая разница.

Второе отличие я заметил, когда мы там заходили оформлять какие-то документы. Во всех их так называемых собесах разложены бутерброды, стоят кофемашины, нет никаких очередей.

Я все время говорил: «Ну вы жируете». А они очень спокойно к этому относятся, говорят: «Мы же налоги платим!» Если мы у государства постоянно что-то просим: «Пожалуйста, не нахамите нам в налоговой», то они требуют.

— Почему у нас тяжело с волонтерами?

— Потому что у нас люди необеспеченные. Там все обеспечены, на пенсии, все у них есть, они себя прекрасно чувствуют. Для них пойти пообщаться 4 часа с такими же людьми или с детьми — это социализация.

А мы, к сожалению, вряд ли можем себе позволить работать волонтерами, потому что нам просто не хватает на повседневные нужды, — сказал тренер.

Фото: rubin-kazan.ru

За свою карьеру футбольного тренера Слуцкий успел поработать в Англии и Нидерландах. В Британии российский специалист тренировал «Халл Сити», который выступал во втором по силе английском чемпионате. После увольнения Слуцкий перешел на работу в голландский «Витесс». Вместе с командой он пробился в Лигу Европы, но ушел в отставку в следующем сезоне из-за неудовлетворительных результатов клуба.

Слуцкий был назначен главным тренером «Рубина» в декабре 2019 года. В роли тренера он трижды выигрывал чемпионат России вместе с ЦСКА, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Под его руководством сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2016.

Напомним, ранее Леонид Слуцкий получил разрешение на строительство стадиона в Волгограде. Тренер «Рубина» намерен построить футбольную арену на собственные деньги.