В Авиастроительном районе Казани крыши двух домов очистили от снега по требованию прокуратуры

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района» после требования прокуратуры очистило крыши двух многоквартирных жилых домов на улицах Побежимова и Лукина от снега, наледи и сосулек.

В ходе проверки соблюдения требований жилищного законодательства по организации своевременной очистки крыш жилых домов от снега и наледи сотрудники надзорного ведомства выявили, что управляющая компания Авиастроительного района Казани не выполнила работы своевременно.

В адрес директора «УК ЖКХ Авиастроительного района» было внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: kzn.ru

Напомним, в январе в Казани три человека пострадали из-за схода льда и снега с крыш домов. Среди них и 17-летний подросток, на которого упала сосулька. После данных инцидентов прокуратура города начала проверку работы управляющих компаний.



Отметим, что в казанском Комитете ЖКХ заявили, что очистку снежных шапок и наледи с козырьков балконов должны производить сами собственники помещений.



Татьяна Демина