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Совет директоров «Татнефти» обсудит инвестпрограмму и меры по борьбе COVID-19

09:40, 17.02.2021
Совет директоров «Татнефти» обсудит инвестпрограмму и меры по борьбе COVID-19
Фото: wikipedia.org

Совет директоров «Татнефти» на заседании, которое состоится 24 февраля, обсудит выполнение инвестиционной программы на 2020 год и меры по предотвращению последствий коронавируса. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия правовой информации.

Помимо этого, на заседании обсудят итоги исполнения бюджета на январь 2021 года и утвердят бюджет на март 2021 года, а еще дадут отчет о деятельности сервисных компаний в условиях низких цен на нефть. В этом ключе обсудят и действия «Татнефти» по снижению рисков экономических и социальных проблем в регионе присутствия. Состоится обсуждение экологической устойчивости городов и населенных пунктов и их безопасности.

Фото: tatneft.ru

В прошлый раз на заседании совета директоров обсуждалось увеличение ежегодных темпов снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в два раза. Еще ранее было совещание о смете затрат на содержание совета.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьБизнесЭкономикаИнвестиции Татарстан
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