В казанском парке Горького кофейня «Ураган-Сарай» расширится после реконструкции

Кофейня «Ураган-Сарай» в казанском парке Горького изменится после реконструкции: появится 30-40 посадочных мест, расширится меню. Об этом «Реальному времени» рассказал управляющий сетью кофеен Фарух Нурханов.

Ожидается, что после реконструкции посетители парка увидят большой белый павильон с просторной верандой, обращенной в сторону зоны отдыха. Нурханов объяснил, что расширение кафе связано с пожеланиями гостей заведения.



Фото: realnoevremya.ru

— ...Мы сейчас рассчитываем открыть вторую линию — с полноценным набором блюд. Причем на втором этаже, на застекленной по периметру веранде под открытым небом с видом на зеленую зону, мы планируем также разместить столики для гостей. От ограждения веранды они будут отделены бордюром из живых растений. После реконструкции в кафе будет 30—40 посадочных мест. При этом конструкция здания будет легкой, разборной, как и было изначально, этот объект останется объектом некапитального строительства.

Открыться планировалось летом 2020-го года, но из-за пандемии коронавируса строительные работы не успевали завершить. Точные сроки открытия обновленного заведения Нурханов не назвал, но добавил, что это может произойти к началу сезона.

Подробнее о том, почему казанская сеть парковых кофеен поменяла размеры и стиль — в материале «Реального времени».

