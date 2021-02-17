В Чистополе хотят снести самовольную постройку, возведенную на месте «Дома Федина» — видео

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Чистопольский суд принял решение о сносе самовольной постройки, возведенной на месте утраченного объекта культурного наследия, известного как «Дом Федина», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сейчас на месте, снесенного особняка, где в 40-е годы прошлого века жил советский писатель Константин Федин, стоит деревянный дом, который построила владелица участка Татьяна Мусина.

Владельцы соседних домов считают, что женщину нужно поблагодарить, за то, что она снесла обветшалое здание, где уже жили бездомные. «Здесь практически был филиал помойки», — говорит сама Мусина.

При этом женщина еще в 2019 году обещала, что облик объекта культурного наследия, который она снесла, будет восстановлен. В Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия сообщили, что никаких договоров по этому вопросу с Мусиной не заключали.

Татьяна Демина