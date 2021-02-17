Сегодня в Татарстане ожидается до -22 градусов, утром при прояснениях — до -35˚С

В среду, 17 февраля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.



Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром ожидается -25..-30˚С, при прояснениях температура может опуститься до -35˚С. Днем в Татарстане прогнозируется от -17 до -22 градусов. В Казани от -17°С до -20°С, в Набережных Челнах ожидается от 19 до 22 градусов ниже нуля.



На дорогах в Татарстане сохранится гололедица.



Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что к среде в Татарстан снова вернутся 30-градусные морозы.

Татьяна Демина