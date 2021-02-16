«Татнефть» вместо выброса углекислого газа будет закачивать его в недра

«Татнефть» собирается реализовать проект улавливания углекислого газа из отходящих газов Нижнекамской ТЭЦ и нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов на итоговом заседании Волжско-Камского управления Росприроднадзора.



Планируется закачка СО2 в недра Биклянского месторождения для увеличения нефтеотдачи пластов, пишет ИА «Девон». При выборе участка учитывалось наличие купола для концентрирования высвобожденного газа и его расположение находится рядом с объектами получения углекислого газа.



Сообщалось, что «Татнефть» намерена снизить количество выбросов не менее чем на 0,5 млн тонн от выбросов 2020 года. Также среди долгосрочных целей «Татнефти» по снижению углеродного следа к 2030 году — компенсация выбросов парниковых газов на 25% путем посадки лесов.

К 2050 году «Татнефть» планирует полностью стать углеродно нейтральной с поэтапным снижением интенсивности выбросов парниковых газов.