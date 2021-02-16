В Казани капитально отремонтировали 15 из 16 женских консультаций

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Казани капитально отремонтировали 15 из 16 женских консультаций. В частности, обновлена консультация при центральной городской клинической больнице №18.

По словам главврача медучреждения Рината Залалдинова, за смену в консультации принимают около 120 посетительниц. Он отметил, что количество пациенток после ремонта в медучреждении увеличилось на 30%. До этого жительницы Казани предпочитали прикрепляться к другим больницам, в том числе уходили в частные клиники.

Женская консультация при больнице №18 обслуживает в общей сложности примерно 32 тыс. женщин, проживающих на прилегающей территории. Ровно столько же раз ее посетили в прошлом году, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

В обновленной женской консультации имеются четыре кабинета гинеколога, операционная, процедурный кабинет, кабинет УЗИ, лаборатория и учебный кабинет для будущих мам.

В конце января в Казани при поликлинике №20 после ремонта открылась обновленная женская консультация. Там появилась регистратура открытого типа.



Татьяна Демина