Медики Словакии выступили за закупку вакцины «Спутник V»

В Словакии ведущие эксперты по инфектологии, иммунологии и эпидемиологии на заседании пандемической комиссии выступили с предложением начать с Россией переговоры о поставках вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом в Facebook сообщил премьер Словакии Игорь Матович.

«Все ведущие словацкие специалисты в области инфектологии, иммунологии и эпидемиологии пришли на заседание комиссии с таким мнением, что в связи с катастрофическим опозданием поставок ЕС зарегистрированных вакцин правительство могло бы начать переговоры с российской стороной о поставке вакцины «Спутник V». А некоторые политики уже час ведут против этого мнения специалистов настоящую геополитическую «святую войну», — написал Матович.



По мнению премьера, недопустимо предпочесть политику здоровью и жизни людей. Эффективность и безопасность российской вакцины доказана в ходе клинических исследований, результаты третьей фазы клинических испытаний опубликованы в научном журнале Lancet.

Ранее журналист австрийской газеты Wiener Zeitung написал статью, в которой рассказал, что Европа испытала «шок» от первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что это связано со стереотипами, существующими у европейцев относительно России.



Ольга Плешкова