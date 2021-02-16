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Главврач челнинской БСМП попросил власти Татарстана построить в городе новый многопрофильный стационар

13:32, 16.02.2021
Главврач челнинской БСМП попросил власти Татарстана построить в городе новый многопрофильный стационар
Фото: nabchelny.ru

Главврач челнинской БСМП Марат Мухамадиев попросил президента Татарстана Рустама Минниханова помочь со строительством нового многопрофильного стационара. Он считает, что власти республики могут ходатайствовать перед правительством РФ о включении проекта в федеральную программу.

Мухамадиев также попросил поддержать вопрос строительства больницы депутата Госдумы России Альфию Когогину.

Напомним, в этом году предполагается создать проект здания многопрофильной больницы №5. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев говорил, что строительство здания может обойтись бюджету больше чем в 2 млрд рублей.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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