Ак Барс Банк запустил реферальную программу для клиентов

Ак Барс Банк запустил собственную реферальную программу. Акция «Приведи друга» позволяет действующим клиентам банка пригласить своих друзей на обслуживание в Ак Барс Банк и получить за это денежное вознаграждение.

Для того чтобы принять участие в акции и получить бонус, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете реферальной программы. Причем от клиента потребуется только принять электронную оферту. Далее нужно выбрать продукт, который вы хотели бы порекомендовать, и поделиться ссылкой на него. На данный момент в акции участвуют три карточных продукта: Ак Барс Aurum, Ак Барс Evolution и Ак Барс Generation.

Как только друг активирует карту, клиент получит 100 рублей. Когда сумма по покупкам друга достигнет 450 рублей, Банк подарит клиенту 350 рублей. Все бонусы копятся на счете в личном кабинете реферальной платформы. В конце каждого месяца Ак Барс Банк автоматически начислит их на карту.

В дальнейшем реферальную программу планируется масштабировать и на другие продукты группы Ак Барс, в том числе карты Ак Барс Emotion, PROFкарта, LIGA Club, «Забота», индивидуальный инвестиционный и брокерский счет. Банк уже разработал программный интерфейс приложений (API) для будущих интеграций.

Кроме того, банк прорабатывает SMART-модель выплат, которая позволит помимо разовых бонусов получать регулярные начисления. Например, в случае с транзакционными продуктами, вознаграждение будет складываться из определенного процента от дохода банка.

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