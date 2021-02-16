В России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом — минимум с 10 октября

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом — это минимум с 10 октября 2020 года, сообщает оперативный штаб РФ. Всего в России выявили 4 099 323 заболевших. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,32%.

Выздоровели за сутки 17 627 человек, всего — 3 624 663 человека. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 88,4% от общего числа заразившихся.

Число смертей за сутки увеличилось на 459, до 80 979 пациентов. Условная летальность выросла до уровня 1,98%.