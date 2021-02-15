В Татарстане прокуратура выявила нарушения в работе двух техникумов

Прокуратура Азнакаево выявила нарушения законодательства при подготовке водителей транспортных средств: в Азнакаевском политехническом техникуме и в Азнакаевской МО РОГО ДОСААФ Татарстана. В адрес их руководителей внесены представления об устранении нарушений.

В частности, учреждения не представили в открытом доступе обязательную информацию о примерной программе профессиональной подготовки водителей категории «B», сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Также в учреждениях отсутствует аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя, который обеспечивает оценку и возможность повышения их уровня для безопасного управления транспортом.

Фото: realnoevremya.ru

Проверка образовательных учреждений проходила по поручению прокуратуры Татарстана.

В прошлом году надзорное ведомство выявило, что в Казани новый лицей принял на обучение школьников, не имея лицензии на образовательную деятельность.

Татьяна Демина