Казань не попала в десятку городов, интересующихся дорогой едой

Казанцы не проявили интереса к дорогому продовольствию — по показателю роста спроса за декабрь 2020 — январь 2021 на дорогие продукты в списке город оказался на 15-м месте. Такие денные приводятся в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.

Из числа населенных пунктов с населением более 250 тыс. человек первым в списке оказался город Иваново, за ним в пятерке первых идут Йошкар-Ола, Кострома, Курган и Иркутск. Десятку замыкают Чебоксары, Улан-Удэ, Калининград, Чита и Махачкала.

Фото: pixabay.com

Эксперты установили, что перспективы повышения уровня жизни граждан связаны со спросом на дорогие продовольственные товары, а именно:

дорогой алкоголь, в частности — коньяк высшего качества;

мраморная говядина;

черная икра;

колбасные изделия высшего качества;

дорогие сыры, в частности — пармезан.

Такими товарами интересуются около 5% семей России. Январские исследования Финансового университета показали, что спрос населения на эти продукты растет.

Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что спрос населения на дорогое продовольствие может служить опережающим показателем экономического развития, поскольку интересующиеся этой категорией товаров граждане (как правило, состоятельные владельцы и совладельцы предприятий) меняют потребительское поведение задолго до изменений показателей своего бизнеса. Исследователи полагают, что растущий спрос населения на дорогие продукты можно трактовать как положительный прогноз на 2021 год для российской экономики.



Маргарита Головатенко