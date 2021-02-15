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За последние сутки в России выявили 14 207 случаев коронавируса

11:05, 15.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России выявили 14 207 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 14 207 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране — 4 086 090 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 935 человек, всего — 3 607 036 человек. За сутки коронавирус унес жизни 394 россиян, всего от инфекции скончались 80 520 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 14 февраля в России выявили 14 185 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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