«Тамбов» может не выйти на матч Кубка России против «Локомотива»

«Тамбов» может пропустить игру 1/8 финала Кубка России по футболу против московского «Локомотива» из-за финансовых проблем. Об этом сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

По его словам, команда не выйдет на поле, если клубу не удастся решить зарплатный вопрос с футболистами.

«Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16—17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты.

Если мы не решим [вопрос с сокращением зарплаты], матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник», — заявил спортивный директор «Тамбова».

Павел Худяков. Фото: fc-tambov.ru

Встреча с «Локомотивом» в рамках Кубка России запланирована на 21 февраля. На официальном сайте московской команды этот матч в календаре остается не отмеченным.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тамбов» может досрочно прекратить выступления из-за долгов. Руководство РПЛ и клубы лиги намерены помочь тамбовской команде доиграть текущий сезон.

Недавно «Тамбов» отправился на тренировочный сбор в Крымск, где с командой занимались 12 футболистов. Для заявки новичков на оставшуюся часть сезона клубу необходимо закрыть долги по зарплате перед своими сотрудниками и футболистами. На данный момент на «Тамбов» наложен запрет на регистрацию новых игроков на официальные турниры.