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Умер один из старейших татарских имамов России Гадельша хазрат Юнкин

15:55, 14.02.2021
Умер один из старейших татарских имамов России Гадельша хазрат Юнкин
Фото: dumrt.ru

Сегодня стало известно о смерти одного из старейших татарских имамов, известного в России мусульманского деятеля муфтия Гадельши хазрата Юнкина. Свои соболезнования выразил глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: скриншот


«Мусульман России постигла тяжелая утрата — не стало видного мусульманского деятеля Гадельши хазрата Юнкина, много лет прослужившего муфтием Пензенской области. От имени Духовного управления мусульман Татарстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким покойного. Я прошу у Всевышнего простить грехи Гадельши хазрата и не лишать его Своей милости», — написал он на своей странице в Инстаграм.

Ранее стало известно о смерти заслуженного юриста России и Татарстана Рашита Салахова.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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