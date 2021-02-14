Умер один из старейших татарских имамов России Гадельша хазрат Юнкин

Сегодня стало известно о смерти одного из старейших татарских имамов, известного в России мусульманского деятеля муфтия Гадельши хазрата Юнкина. Свои соболезнования выразил глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин.

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«Мусульман России постигла тяжелая утрата — не стало видного мусульманского деятеля Гадельши хазрата Юнкина, много лет прослужившего муфтием Пензенской области. От имени Духовного управления мусульман Татарстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким покойного. Я прошу у Всевышнего простить грехи Гадельши хазрата и не лишать его Своей милости», — написал он на своей странице в Инстаграм.

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Ольга Плешкова