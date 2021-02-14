Умер экс-председатель Арбитражного суда Татарстана Рашит Салахов
14 февраля ушел из жизни заслуженный юрист России и Татарстана Рашит Салахов. Соболезнования в связи с его смертью выразил президент республики Рустам Минниханов.
«Талантливый руководитель, человек удивительной работоспособности и преданности своему делу, настоящий патриот родной республики, за пятнадцать лет работы во главе Арбитражного суда Республики Татарстан он многое сделал для становления обновлённого арбитражного судопроизводства в Татарстане, собрал высокопрофессиональный коллектив, оставил о себе самую добрую память, которую мы навсегда сохраним в наших сердцах», — говорится в телеграмме с соболезнованиями.
Салахов умер на 80-м году жизни.
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