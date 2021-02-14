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В казанском цирке отменили дневное представление — на площади перед ним проходит митинг

13:10, 14.02.2021
В казанском цирке отменили дневное представление — на площади перед ним проходит митинг
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня казанский цирк объявил об отмене представления, которое должно было пройти 14 февраля в 13.00. Об этом сообщается на сайте цирка.

Организаторы объяснили, что выступление отменяется «по техническим причинам». Деньги зрителям вернут.

Фото: скриншот

Сегодня на площади Тысячелетия перед цирком в Казани проходит санкционированный митинг против репрессий, задержаний и фальсификации выборов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьКультура Татарстан
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