В Казани проходит митинг против задержаний и политических репрессий

Фото: Максим Платонов

В Казани на площади Тысячелетия сейчас проходит санкционированная акция против задержаний, репрессий и фальсификации выборов. Люди за ограждением все прибывают.

— Мы собрали этот митинг, чтобы защитить наших товарищей, которые сидят по суткам и платят огромные штрафы, и в резолюции это отметим. Во-вторых, предложить реформу судебной системы, выборного законодательства и законодательства по борьбе с коррупцией. Все это мы осветим в нашей резолюции. Мы требуем, чтобы наши граждане, граждане России имеют вполне законное право гулять когда хотят, во сколько хотят и где хотят, если это происходит без нарушения закона. Мы требуем оправдать всех, подвергшихся административному взысканию за митинги 23 января и 31 января, — выступил бывший руководитель отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов.

Фото: Екатерина Аблаева

На митинге много молодых людей и пенсионеров. Несколько активистов социалистической альтернативы приехали из Москвы для того, чтобы поддержать казанских студентов на акции. Люди все прибывают, отмечает наш корреспондент.

Внутрь огороженного пространства пустили около 200 человек — столько, сколько заявили организаторы митинга. Однако остальные пришедшие остались стоять по периметру огороженного пространства.

Один из организаторов митинга против задержаний и репрессий и фальсификации выборов, представитель партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин рассказал, что митинг согласовали на 200 человек.