В Татарстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 71 новый случай коронавируса. Всего в республике выявили 17 167 случаев COVID-19.
Выздоровели 13 пациентов с коронавирусом, всего — 13 695 татарстанцев. За сутки подтвердился один случай смерти от COVID-19. Число летальных случаев в республике достигло 297.
За сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса. За весь период в стране зарегистрировали 4 071 883 случая COVID-19.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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