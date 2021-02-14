В Татарстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 71 новый случай коронавируса. Всего в республике выявили 17 167 случаев COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели 13 пациентов с коронавирусом, всего — 13 695 татарстанцев. За сутки подтвердился один случай смерти от COVID-19. Число летальных случаев в республике достигло 297.

За сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса. За весь период в стране зарегистрировали 4 071 883 случая COVID-19.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина