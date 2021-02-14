Капитан УНИКСа Джамар Смит начнет в старте Матч звезд Лиги ВТБ

Стали известны стартовые пятерки команд «Звезды России» и «Звезды мира» на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. «Звездное» мероприятие состоится 14 февраля в Москве в 16:00 по московскому времени.

Капитан УНИКСа Джамар Смит начнет игру с первых минут. Компанию ему в «Звездах мира» составят Маркус Кин («Калев»), Матеуш Понитка («Зенит»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань») и Джордан Мики («Химки»). Еще один казанский игрок Айзея Кэнаан остался в числе запасных.

Главный тренер Сборной Звезд Мира Хави Паскуаль назвал стартовый состав команды на Матч Звёзд:



Маркус Кин, «Калев»

Джамар Смит, @unicsbasket

Матеуш Понитка, @zenitbasket

Миндаугас Кузминскас, @lokobasket

Джордан Мики, @Khimkibasket pic.twitter.com/4hBkTylOnX — VTB League (@VTBUL) February 13, 2021

За сборную России в стартовую пятерку попали Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит») и Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

Тренировать команды будут Хавьер Паскуаль («Зенит») и Евгений Пашутин («Локомотив-Кубань»).

Напомним, ранее стало известно об участии форварда УНИКСа Джона Брауна в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд — 2021.