Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило сто человек

В Японии в результате землетрясения в шести префектурах число пострадавших достигло 103 человек. Данные о погибших не приводятся.

Магнитуда землетрясения составила 7,3. Большинство пострадавших — из префектуры Фукусима, а также из префектур Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама и Тиба. По данным агентства Kyodo, в основном люди получили травмы при падении.

Инцидент произошел вчера на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров.

В минувшее воскресенье в акватории Байкала в 19:10 мск в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,5. В Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от 2 до 6 баллов.



Татьяна Леухина