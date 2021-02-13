В Казани открылся фестиваль имени Назиба Жиганова — видео

Фото: кадр видео ТНВ

В Казани открылся фестиваль имени Назиба Жиганова. Одному из величайших композиторов республики исполняется 108 лет, поэтому в рамках ежегодного фестиваля татарской культуры «Мирас» («Наследие») звучат его произведения, сообщают новости телеканала ТНВ.

На фестивале можно услышать восьмую симфонию Назиба Жиганова, которая нигде не звучала уже 40 лет.

«В этом году много премьер, в том числе мировых премьер. Это значит, что произведение вообще впервые исполняется», — рассказал арт-директор фестиваля татарской музыки имени Назиба Жиганова.

Продлится фестиваль до конца следующей недели.

Ольга Плешкова