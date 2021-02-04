Новости общества

22:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане предприятие выплатило 2,7 млн рублей долгов по налогам

21:35, 04.02.2021
В Татарстане предприятие выплатило 2,7 млн рублей долгов по налогам
Фото: fssprus.ru

В Альметьевском районе Татарстана предприятие, занимающееся производством насосов и компрессоров, выплатило 2,7 млн рублей долгов по налогам, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РТ.

Судебный пристав-исполнитель в рамках принудительного исполнения обратил взыскание на дебиторскую задолженность организации-должника, что позволило удержать с ее расчетного счета часть налоговой задолженности, оставшуюся задолженность предприятие также погасило.

По данным УФССП РФ по Татарстану, с начала текущего года судебные приставы взыскали свыше 203 млн рублей долгов по налогам.

Фото: пресс-служба УФССП РФ по РТ

Напомним, жители Татарстана могут обратиться к судебным приставам через портал госуслуг: в республике тестируют пилотный проект нового сервиса «Цифровое исполнительное производство» на портале госуслуг.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем