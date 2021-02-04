В Татарстане предприятие выплатило 2,7 млн рублей долгов по налогам
В Альметьевском районе Татарстана предприятие, занимающееся производством насосов и компрессоров, выплатило 2,7 млн рублей долгов по налогам, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РТ.
Судебный пристав-исполнитель в рамках принудительного исполнения обратил взыскание на дебиторскую задолженность организации-должника, что позволило удержать с ее расчетного счета часть налоговой задолженности, оставшуюся задолженность предприятие также погасило.
По данным УФССП РФ по Татарстану, с начала текущего года судебные приставы взыскали свыше 203 млн рублей долгов по налогам.
Напомним, жители Татарстана могут обратиться к судебным приставам через портал госуслуг: в республике тестируют пилотный проект нового сервиса «Цифровое исполнительное производство» на портале госуслуг.
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