В устранении последствий ледяного дождя в Казани задействован весь парк уборочной техники

Коммунальные службы Казани борются с последствиями ледяного дождя, который прошел ночью. Об этом рассказали в исполкоме.

По данным Комитета внешнего благоустройства Казани, за февраль в Казани уже выпало 125% месячной нормы — 35 мм осадков, из которых 9 мм — это ледяной дождь ночью 13 февраля. Толщина ледяной корки достигала 1,5 см

Коммунальщики устраняют последствия с ночи. За сутки было использовано 2550 тонн реагента и пескосоляной смеси. На посыпке дорог и тротуаров было задействовано 120 комбинированных дорожных машин, 60 единиц техники малой механизации, 105 тракторных щеток, 400 дорожных рабочих.

Фото: kzn.ru

Больше всего жалоб пришлось на состояние пешеходных тротуаров. Реагент и пескосоляная смесь либо смывались дождем, либо вмерзали в лед. С шести до восьми утра их заново обработали противогололедными материалами, увеличив норму.

Сейчас в устранении последствий задействован весь парк уборочной техники. 1900 дворников занимаются уборкой придомовых территорий. Использовано 400 тонн пескосоляной смеси, что в 4 раза выше нормы.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, как Казань превратилась в каток.

Ольга Плешкова