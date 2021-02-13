В Челнах под строительство аквапарка готовы выделить лучший участок в городе

Власти Набережных Челнов готовы отдать под строительство аквапарка самый лучший участок в городе. Потенциальный застройщик получит его без обременении. Об этом рассказал мэр автограда Наиль Магдеев в ходе прямого эфира на странице мэрии в Instagram.

Отвечая на вопросы горожан в соцсетях, он заметил, что аквапарк — привлекательный для города объект. Но строиться он может только на частные инвестиции. Если появится компания, которая готова вложить в проект не менее 1 млрд рублей, то власти города приложат все усилия, чтобы создать для его реализации самые благоприятные условия.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе на портале госзакупок появился тендер на строительство Русского драматического театра «Мастеровые» в Челнах. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 900 млн рублей. Пятиэтажное здание появится на проспекте Чулман, возле ЗАГСа. В новом театре будут фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый репетиционный зал (не менее 100 кв. м) и большой репетиционный зал (не более 160 кв. м).

