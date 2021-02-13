Россия ввела ответные меры против украинских компаний

Россия расширила санкции в отношении украинских компаний, после введения ограничительных мер против ряда российских компаний

Правительство РФ утвердило соответствующий список. В него попали ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип» и ее дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также компания Kirgan Holding S.A.

Напомним, что в январе под украинские санкции попали две авиакомпании из Татарстана. Под ограничения попали ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» и ООО «Авиасервис». Всего же в «черный список» Киева попали 13 компаний из РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против России 29 января. Персональные ограничительные меры принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

