Стоимость нефти Brent перевалила за $62 за баррель впервые за год

В пятницу вечером цена марки Brent перевалила за отметку $62 за баррель. Таким образом апрельский фьючерс этой марки достиг показателей января 2020 года.

Нефть марки WTI также растет в цене. Наибольшая стоимость ее апрельского фьючерса вечером 12 февраля составила $59,07 за баррель, пишут «Ведомости».

В начале недели стоимость марки Brent преодолела отметку $60 за баррель впервые с января прошлого года. По мнению экспертов, главным драйвером роста являются ожидания новых финансовых вливаний в США.

Фото: Максим Платонов (архив)

Другим фактором является успешное исполнение сделки в рамках ОПЕК+ — на прошлой неделе ОПЕК отчиталась, что с момента апрельской сделки картель недопоставил на рынок 2,1 млрд баррелей нефти.

Также в числе факторов роста СМИ называют высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.