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В Казани выставили на продажу старинную Библию за миллион рублей

10:32, 13.02.2021
В Казани выставили на продажу старинную Библию за миллион рублей

В Казани на продажу выставлено ветхое издание Библии за сумму в 1 млн рублей. Соответствующее сообщение появилось на сервисе объявлений Avito.

Фотографии не позволяют однозначно идентифицировать год выпуска издания. Продавец утверждает, что издание находится в хорошем состоянии.

Напомним, что в Казани также нередко выставляют на продажу старинные издания Корана — сейчас на Avito можно найти несколько объявлений о продаже таких раритетов за 1,5 млн рублей. Кроме того, год назад в Казани продавали два издания Корана 1917 и 1914 годов выпуска за 70 и 30 тысяч рублей соответственно.

ОбществоИстория Татарстан
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