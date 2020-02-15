В Казани выставили на продажу два столетних издания Корана за 70 тысяч рублей

Фото: Avito

На Avito обнаружилось два объявления о продаже Корана 1917 и 1914 годов выпуска. Продавцы (объявления опубликованы с разных учетных записей) оценили раритеты в 20 и 50 тысяч рублей соответственно. Обе книги нуждаются в реставрации.

Как говорится в первом объявлении, в старинной книге не хватает нескольких страниц, однако также прилагаются уроки ислама на фарси. О книге 1914 года лишь лаконично сообщается, что она напечатана в Казани, в типографии «Милляр».

Напомним, минувшей осенью в Набережных Челнах выставляли на продажу старинную книгу по исламскому праву за 5 млн рублей.