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Кудерметова проиграла Халеп в 3-м круге и вылетела с Australian Open

14:08, 12.02.2021
Кудерметова проиграла Халеп в 3-м круге и вылетела с Australian Open
Фото: twitter.com/WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла румынке Симоне Халеп в третьем круге турнира Australian Open.

Россиянка смогла взять у соперницы лишь четыре гейма за два сета. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

После этого поражения Кудерметова потеряла шансы на выход в 1/8 финала и покидает турнир. Ранее она выбыла из парного розыгрыша Australian Open, где выступала в паре с соотечественницей Анной Блинковой.

Напомним, перед началом турнира Кудерметова поднялась на несколько мест выше в рейтинге WTA.

Australian Open. Третий круг:
Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 1:6, 3:6.

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