Кудерметова проиграла Халеп в 3-м круге и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла румынке Симоне Халеп в третьем круге турнира Australian Open.

Россиянка смогла взять у соперницы лишь четыре гейма за два сета. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

.@Simona_Halep delivered a sharp straight-sets defeat of Kudermetova to return to the fourth round of the Australian Open --> https://t.co/gxfI15r1qV pic.twitter.com/9fEczsU0f7 — wta (@WTA) February 12, 2021

После этого поражения Кудерметова потеряла шансы на выход в 1/8 финала и покидает турнир. Ранее она выбыла из парного розыгрыша Australian Open, где выступала в паре с соотечественницей Анной Блинковой.

Напомним, перед началом турнира Кудерметова поднялась на несколько мест выше в рейтинге WTA.

Australian Open. Третий круг:

Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Симона Халеп (Румыния, 2) — 1:6, 3:6.