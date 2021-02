Кудерметова проиграла Халеп в 3-м круге и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла румынке Симоне Халеп в третьем круге турнира Australian Open.

Россиянка смогла взять у соперницы лишь четыре гейма за два сета. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

.@Simona_Halep delivered a sharp straight-sets defeat of Kudermetova to return to the fourth round of the Australian Open --> https://t.co/gxfI15r1qV pic.twitter.com/9fEczsU0f7