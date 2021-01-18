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Вероника Кудерметова поднялась на 36-е место в рейтинге WTA

10:45, 18.01.2021
Вероника Кудерметова поднялась на 36-е место в рейтинге WTA
Фото: twitter.com/WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток планеты.

Уроженка Казани Вероника Кудерметова поднялась сразу на 10 позиций и теперь занимает 36-ю строчку. Такой подъем россиянки случился после ее выхода в финал турнира в Абу-Даби на прошедшей неделе.

В рейтинге она обогнала титулованную Светлану Кузнецову, которая расположилась на 37-й позиции. Лучшей среди россиянок стала Екатерина Александрова — она 33-я.

Первая пятерка рейтинга WTA осталась неизменна. Эшли Барти из Австралии остается лидером женского тенниса.

Напомним, ранее Кудерметова проиграла в финале турнира Абу-Даби спортсменке из Белоруссии.

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