Вероника Кудерметова поднялась на 36-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток планеты.

Уроженка Казани Вероника Кудерметова поднялась сразу на 10 позиций и теперь занимает 36-ю строчку. Такой подъем россиянки случился после ее выхода в финал турнира в Абу-Даби на прошедшей неделе.

В рейтинге она обогнала титулованную Светлану Кузнецову, которая расположилась на 37-й позиции. Лучшей среди россиянок стала Екатерина Александрова — она 33-я.

Первая пятерка рейтинга WTA осталась неизменна. Эшли Барти из Австралии остается лидером женского тенниса.

Напомним, ранее Кудерметова проиграла в финале турнира Абу-Даби спортсменке из Белоруссии.