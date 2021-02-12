По вине сотрудника «Яндекса» взломали почти 5 тыс. почтовых ящиков его пользователей
Служба безопасности «Яндекса» раскрыла факт внутренней утечки данных его пользователей. Несанкционированный доступ был получен к данным 4 887 почтовых ящиков. Сейчас он заблокирован, а их владельцы получили сообщение о необходимости смены пароля.
Доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял один из трех системных администраторов «Яндекса», сообщает пресс-служба компании.
По данному факту начато внутреннее расследование. В компании сообщили, что будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами доступа к данным пользователей сервисов «Яндекса».
Компания также обратилась в правоохранительные органы.
Ранее сервисы «Яндекса» подверглись попыткам взлома хакерами, но их смогли предотвратить.
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