По вине сотрудника «Яндекса» взломали почти 5 тыс. почтовых ящиков его пользователей

Служба безопасности «Яндекса» раскрыла факт внутренней утечки данных его пользователей. Несанкционированный доступ был получен к данным 4 887 почтовых ящиков. Сейчас он заблокирован, а их владельцы получили сообщение о необходимости смены пароля.

Доступ в почтовые ящики пользователей предоставлял один из трех системных администраторов «Яндекса», сообщает пресс-служба компании.

По данному факту начато внутреннее расследование. В компании сообщили, что будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами доступа к данным пользователей сервисов «Яндекса».

Компания также обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сервисы «Яндекса» подверглись попыткам взлома хакерами, но их смогли предотвратить.

Татьяна Демина