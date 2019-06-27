Сервисы «Яндекса» пытались взломать

Фото: Олег Тихонов

Сервисы российской компании «Яндекс» подверглись попытке взлома хакерами, но ее смогли предотвратить.

«Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов «Яндекса», — сообщил представитель компании Илья Грабовский, его цитирует RNS.



Он отметил, что компания часто подвергается кибератакам.



Ранее СМИ сообщили, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» письмо с требованием предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За прошедший период «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи. По закону на это отводится не более десяти дней. Ранее из-за подобного отказа поделиться ключами уже был заблокирован мессенджер Telegram.

На это в «Яндексе» сообщили, что исполнение «закона Яровой» возможно без нарушения приватности данных пользователей.