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Казань вошла в десятку популярных авианаправлений на День влюбленных

09:44, 12.02.2021
Казань вошла в десятку популярных авианаправлений на День влюбленных
Фото: pxhere.com

Казань вошла в десятку популярных авианаправлений на 14 февраля. Такие данные представил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Большинство билетов было приобретено в Москву. На втором месте по популярности Сочи, тройку замыкает Санкт-Петербург.

Также провести День влюбленных путешественники предпочитают в Минеральных Водах, Новокузнецке, Симферополе, Калининграде, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре.

Фото: realnoevremya.ru

Среди зарубежных направлений возросли продажи в Стамбул.

Напомним, по результатам опроса «Авито», в этом году отмечать День святого Валентина решили 92% жителей Казани. На подарок своей второй половинке к этой дате татарстанцы тратят в среднем 1,3 тыс. рублей. Чаще всего жители республики покупают наборы с гелем для душа, дезодорантом и кремами для рук. Лидируют также подарочные наборы с косметикой.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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