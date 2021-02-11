Татарстан на бесплатное питание одного школьника ежедневно тратит меньше 54 рублей

По данным Минобрнауки Татарстана, в 2021 году на питание одного обучающегося начальных классов требуется 53,41 рубля. Указано, что в республике горячим питанием уже охвачено 97,9% школьников, при этом учащихся начальных классов — 100%.

В министерстве подсчитали, что на сегодняшний день в республике работает 1 403 общеобразовательные организации, в которых обучается около 450 тысяч детей, из них 209 650 — учащиеся 1—4-го классов, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Сейчас 87% школ организуют питание самостоятельно. Кроме того, в республике работает 16 внешних организаторов питания (департаментов), которые обслуживают 183 школы в 17 муниципальных районах.

Большая часть младших школьников (около 68%) питается два раза в день, а среди средних и старших классов преобладает одноразовое питание.

Ранее сообщалось, что в Татарстане согласовывают специальное меню для школьников, которые нуждаются в специализированном питании из-за заболеваний.



Напомним, родители школьников жаловались на остывшие блюда, которые подают детям в школах.